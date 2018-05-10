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Сызранская АНО «Преображение» получит 27 млн руб. из федерального бюджета
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Сызранская АНО «Преображение» получит 27 млн руб. из федерального бюджета 

Волга Ньюс 1 час назад
Сызранская автономная некоммерческая организация «Преображение» получит 27 млн руб. из федерального бюджета, следует из распоряжения правительства РФ. Она вошла в число получателей субсидий, предоставляемых на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности.
Автономная некоммерческая организация по оказанию финансовой помощи и поддержки в сфере создания, восстановления и обеспечения деятельности духовно-просветительских центров, содействия в реализации духовно-нравственных и патриотических программ и проектов в Самарской области «Преображение» (так полностью называется организация) была учреждена в октябре прошлого года отцом Михаилом (Михаилом Гордеевым), настоятелем прихода храма в честь Успения Божией Матери в Сызрани.
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