Сызранская АНО «Преображение» получит 27 млн руб. из федерального бюджета 

Сызранская автономная некоммерческая организация «Преображение» получит 27 млн руб. из федерального бюджета, следует из распоряжения правительства РФ. Она вошла в число получателей субсидий, предоставляемых на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности.
Автономная некоммерческая организация по оказанию финансовой помощи и поддержки в сфере создания, восстановления и обеспечения деятельности духовно-просветительских центров, содействия в реализации духовно-нравственных и патриотических программ и проектов в Самарской области «Преображение» (так полностью называется организация) была учреждена в октябре прошлого года отцом Михаилом (Михаилом Гордеевым), настоятелем прихода храма в честь Успения Божией Матери в Сызрани.