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Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий английского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал, что, сообщает "Советский спорт".
"Каждый день нужно доказывать в нашем мире, в мире спорта, каждый день ты должен быть лучшим, стараться быть лучшим не только на словах, но и на деле. Поэтому я пришел в таком состоянии ожидания, потому что многие не верили, многие говорили, что я спекся или что-то еще, уже не хочет играть, не может", — сказал Дзюба.
Футболист отметил, что пришел в тот коллектив,
Поэтому я пришел с определенными амбициями, но пришел в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят, и в этом плане адаптироваться (хотя я хорошо адаптируюсь в любом, наверное, коллективе), но в целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием.
АРТЕМ ДЗЮБА — О ПЕРЕХОДЕ В «АРСЕНАЛ»: «МНОГИЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я СПЕКСЯ»
Нападающий рассказал, что многие не верили в него, когда он ушел в аренду в тульский клуб. Форвард перешел в «Арсенал» из "Зенита" в январе 2018 года.
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