Заказали оборудование, но не расплатились: УВЗ вновь пытаются обанкротить

«Дельтасвар» подал иск о банкротстве «Уралвагонзавода» в арбитражный суд Свердловской области , дата заседания пока не назначена. Ранее екатеринбургская фирма уже выиграла гражданский процесс против корпорации. Как говорится в материалах дела, УВЗ заказал у «Дельтасвара» оборудование на 41,4 млн рублей, но не расплатился.

Представители завода утверждали, что фирма не полностью выполнила договор о поставке: якобы «Дельтасвар» не подготовил программу обучения сотрудников и не провел инструктаж. Поставщик, однако, сумел представить документы, подтверждающие обратное.

УВЗ обжаловал решение, но апелляционный суд также встал на сторону «Дельтасвара». С корпорации взыскали не только основную задолженность, но и пени и судебные издержки.

В пресс-службе УВЗ корреспонденту «ФедералПресс» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, «ФедералПресс» направил письменный запрос.

«ФедералПресс» напоминает, что это уже не первый иск о банкротстве «Уралвагонзавода». В прошлом году в свердловский арбитраж поступило четыре таких заявления, все они были возвращены истцам.