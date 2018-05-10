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Заказали оборудование, но не расплатились: УВЗ вновь пытаются обанкротить
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Заказали оборудование, но не расплатились: УВЗ вновь пытаются обанкротить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Дельтасвар» подал иск о банкротстве «Уралвагонзавода» в арбитражный суд Свердловской области, дата заседания пока не назначена. Ранее екатеринбургская фирма уже выиграла гражданский процесс против корпорации. Как говорится в материалах дела, УВЗ заказал у «Дельтасвара» оборудование на 41,4 млн рублей, но не расплатился.
Представители завода утверждали, что фирма не полностью выполнила договор о поставке: якобы «Дельтасвар» не подготовил программу обучения сотрудников и не провел инструктаж. Поставщик, однако, сумел представить документы, подтверждающие обратное.
УВЗ обжаловал решение, но апелляционный суд также встал на сторону «Дельтасвара». С корпорации взыскали не только основную задолженность, но и пени и судебные издержки.
В пресс-службе УВЗ корреспонденту «ФедералПресс» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, «ФедералПресс» направил письменный запрос.
«ФедералПресс» напоминает, что это уже не первый иск о банкротстве «Уралвагонзавода». В прошлом году в свердловский арбитраж поступило четыре таких заявления, все они были возвращены истцам.
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