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Муниципальная УК не может или не хочет привести в порядок гостевой маршрут во Владивостоке
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Муниципальная УК не может или не хочет привести в порядок гостевой маршрут во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В редакцию PRIMPRESS обратились жители сообщества жильцов из владивостокского района Седанка с жалобой на санитарное состояние «гостевого маршрута». По их словам, подкрепленным фотографиями, в районе дома N130 по ул. Маковского образовалась все разрастающаяся свалка бытового мусора, которая уже стала местной «достопримечательностью» — настолько она примечательна в силу того, что находится на глазах у всех, кто въезжает в город.
По объяснению граждан, причиной и «основанием» для образования свалки стал один-единственный контейнер для бытовых отходов, закрепленный за упомянутым малоквартирным домом N130. Вывоз содержимого этого контейнера осуществляется редко, а желающих его пополнить в районе Седанки так много, что положение вещей стало совершенно неприемлемым.
Ветер разносит мусор во все стороны света, на север — до Дома переговоров и резиденции губернатора, на юг — до «клевера» автомобильной развязки с трассой Седанка — Патрокл. Мимо гордо высящегося на замусоренном склоне контейнера ежедневно проезжают первые лица Приморья.
Управляющей компанией для упомятнутого дома по ул. Маковского является Муниципальное Унитарное предприятие города Владивостока «Спецзавод №1». Там попросили прислать официальный запрос… Мы пришлем, но отметим: граждане требуют порядка, и они имеют на это право. Конечную ответственность в данном случае несет муниципалитет.
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