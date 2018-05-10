Муниципальная УК не может или не хочет привести в порядок гостевой маршрут во Владивостоке

В редакцию PRIMPRESS обратились жители сообщества жильцов из владивостокского района Седанка с жалобой на санитарное состояние «гостевого маршрута». По их словам, подкрепленным фотографиями, в районе дома N130 по ул. Маковского образовалась все разрастающаяся свалка бытового мусора, которая уже стала местной «достопримечательностью» — настолько она примечательна в силу того, что находится на глазах у всех, кто въезжает в город.

По объяснению граждан, причиной и «основанием» для образования свалки стал один-единственный контейнер для бытовых отходов, закрепленный за упомянутым малоквартирным домом N130. Вывоз содержимого этого контейнера осуществляется редко, а желающих его пополнить в районе Седанки так много, что положение вещей стало совершенно неприемлемым.

Ветер разносит мусор во все стороны света, на север — до Дома переговоров и резиденции губернатора, на юг — до «клевера» автомобильной развязки с трассой Седанка — Патрокл. Мимо гордо высящегося на замусоренном склоне контейнера ежедневно проезжают первые лица Приморья.