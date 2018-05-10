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Европа отказывается от российской нефти из-за высокого содержания серы
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Европа отказывается от российской нефти из-за высокого содержания серы 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Более качественное сырье отправляют в Китай
За последние четыре месяца экспорт российской нефти бренда Urals в Европу упал на 4,4 процента — до 75 миллионов тонн. Как пишет «Коммерсант», потребители недовольны качеством поставляемого сырья, а именно — повышенном содержании в ней серы.
Как сообщил изданию советник главы «Транснефти» Игорь Демин, претензии возникли у потребителей, расположенных а южной ветке нефтепровода «Дружба».
Речь, в первую очередь, идет о Словакии и Венгрии. Отмечается, что в этом году содержание серы в нефти составило 1,75 процента, тогда как ранее этот показатель варьировался на уровне 1,6 процента. При этот стандарт сорта Urals предельное содержание серы составляет 1,8 процента.
В результате поставки нефти в Венгрию сократились на 18 процентов, в Словакию — на 8 процентов.
Проблема увеличения содержания серы заключается в увеличении поставок в Китай малосернистой западносибирской нефти, которая ранее она поставлялась на Запад. Экспорт российской нефти по трубопроводной системе в Китай за четыре месяца вырос на 47 процентов.
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