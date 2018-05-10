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Гордума приняла отставку мэра Ижевска
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Гордума приняла отставку мэра Ижевска 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Депутаты городской думы Ижевска приняли отставку мэра Юрия Тюрина. «За» проголосовали все народные избранники, присутствующие на внеочередной сессии, всего — 31 человек.
— Разрешите поблагодарить вас за совместную плодотворную работу, — сказал Тюрину председатель гордумы Ижевска Олег Гарин.
Сам бывший градоначальник тоже поблагодарил коллег из администрации за совместный труд. Выборы нового мэра Ижевска на конкурсной основе проведут депутаты гордумы. Каждый претендент должен будет представить свою программу действий по развитию столицы Удмуртии.
Напомним, Тюрин ушел в отставку 3 мая, написав заявление по собственному желанию. До этого губернатор Удмуртии не раз высказывал свое недовольство его работой. Сейчас обязанности мэра исполняет его первый заместитель Сергей Задорожный.
Досье «РГ»
Юрий Тюрин родился 5 апреля 1957 года в поселке Ишеевка Ульяновской области. В 1979 окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «энергоснабжение промышленных предприятий». Главой Ижевска он был с осени 2015 года. До этого с 1979 работал сначала мастером, а затем на разных управленческих должностях завода «Ижсталь».
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