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ASRock представила компактный компьютер DeskMini 310 Series
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ASRock представила компактный компьютер DeskMini 310 Series 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Миниатюрным его не назовешь, но все же модель гораздо компактнее стандартных ПК. Габариты DeskMini составляют 155х155х80 мм. Новинка построена на основе аппаратной платформы Intel Coffee Lake и оснащена материнской платой типоразмера Mini-STX.
Возможно использование процессоров Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. Есть место для установки двух модулей оперативной памяти SO-DIMM максимальной емкостью 32 ГБ. Накопители можно подключить с помощью двух портов Serial ATA 3.0 и коннектора M.2. В оснащение модели входит сетевой контроллер Intel Gigabit I219V LAN, аудиогнёзда, USB 3.0 Gen1 Type-C, два USB 3.0 Gen1 Type-A, HDMI, DisplayPort, D-Sub, USB 2.0 Type-A.
Источник: ASRock
Фото: ASRock
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