ASRock представила компактный компьютер DeskMini 310 Series

Миниатюрным его не назовешь, но все же модель гораздо компактнее стандартных ПК. Габариты DeskMini составляют 155х155х80 мм. Новинка построена на основе аппаратной платформы Intel Coffee Lake и оснащена материнской платой типоразмера Mini-STX.

Возможно использование процессоров Intel Core восьмого поколения в исполнении LGA1151 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт. Есть место для установки двух модулей оперативной памяти SO-DIMM максимальной емкостью 32 ГБ. Накопители можно подключить с помощью двух портов Serial ATA 3.0 и коннектора M.2. В оснащение модели входит сетевой контроллер Intel Gigabit I219V LAN, аудиогнёзда, USB 3.0 Gen1 Type-C, два USB 3.0 Gen1 Type-A, HDMI, DisplayPort, D-Sub, USB 2.0 Type-A.

Источник: ASRock

Фото: ASRock

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