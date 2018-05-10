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Никита Белых пожаловался ОНК, что больше месяца добивается приема стоматолога
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Никита Белых пожаловался ОНК, что больше месяца добивается приема стоматолога 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Бывший глава Кировской области Никита Белых, находящийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы на то, что уже более месяца не может добиться приема у стоматолога. Об этом один из членов ОНК сообщил ТАСС в четверг.
"В ходе посещения СИЗО «Лефортово» членами ОНК Никита Белых сообщил членам комиссии, что более месяца безуспешно добивается приема у стоматолога. Белых утверждает, что сначала ему отказывали в приеме, ссылаясь на то, что доктор был в отпуске, а затем — в связи с неисправностью зубоврачебного кресла", — сказал собеседник агентства, отметив, что присутствовавший представитель администрации СИЗО затруднился дать пояснения в связи с данной жалобой.
Он также сообщил, что Белых обратил внимание членов ОНК на недостаточную площадь прогулочных двориков в СИЗО «Лефортово». «Белых сказал, что измерил площадь прогулочного дворика, которая, по его словам, составила 9,3 квадратных метров, что чуть больше площади камеры в „Лефортово“ — 8 метров. Движение двух мужчин в таком дворике невозможно, и смысл прогулки теряется», — информировал правозащитник.
По его словам, вопрос об увеличении площади прогулочных двориков члены ОНК намерены обсудить с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, поскольку наверняка потребуется внесение изменений в нормативные акты.
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