Никита Белых пожаловался ОНК, что больше месяца добивается приема стоматолога

"В ходе посещения СИЗО «Лефортово» членами ОНК Никита Белых сообщил членам комиссии, что более месяца безуспешно добивается приема у стоматолога. Белых утверждает, что сначала ему отказывали в приеме, ссылаясь на то, что доктор был в отпуске, а затем — в связи с неисправностью зубоврачебного кресла", — сказал собеседник агентства, отметив, что присутствовавший представитель администрации СИЗО затруднился дать пояснения в связи с данной жалобой.

Он также сообщил, что Белых обратил внимание членов ОНК на недостаточную площадь прогулочных двориков в СИЗО «Лефортово». «Белых сказал, что измерил площадь прогулочного дворика, которая, по его словам, составила 9,3 квадратных метров, что чуть больше площади камеры в „Лефортово“ — 8 метров. Движение двух мужчин в таком дворике невозможно, и смысл прогулки теряется», — информировал правозащитник.