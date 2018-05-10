Минприроды Якутии проверяет загрязнение двух рек сточными водами компании

ЯКУТСК , 10 мая. / ТАСС /. Министерство охраны природы Якутии начало проверку после загрязнения двух рек на территории Алданского района, которое произошло из-за аварийного сброса сточных вод золотодобывающей компанией. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"По итогам проверки установлено, что вследствие повышения уровня воды (паводок) в отстойнике ЗАО «СахаГолдМайнинг» (входит в группу ПАО «Высочайший» (GV GOLD) произошел разрыв борта отстойника на месте аварийного сброса, в результате которого произошел сброс загрязненных сточных вод в реке Большой Куранах с дальнейшим их поступлением в реку Селигдар", — говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Алданском комитете охраны природы, инцидент произошел в поселке Нижний Куранах. «Проводится административное расследование. Будем привлекать специалистов Ростехнадзора и гидрологов. Результатов экспертизы пока нет», — сообщил представитель комитета.