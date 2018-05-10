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Минприроды Якутии проверяет загрязнение двух рек сточными водами компании
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Минприроды Якутии проверяет загрязнение двух рек сточными водами компании 

ТАСС 1 час назад
ЯКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Министерство охраны природы Якутии начало проверку после загрязнения двух рек на территории Алданского района, которое произошло из-за аварийного сброса сточных вод золотодобывающей компанией. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"По итогам проверки установлено, что вследствие повышения уровня воды (паводок) в отстойнике ЗАО «СахаГолдМайнинг» (входит в группу ПАО «Высочайший» (GV GOLD) произошел разрыв борта отстойника на месте аварийного сброса, в результате которого произошел сброс загрязненных сточных вод в реке Большой Куранах с дальнейшим их поступлением в реку Селигдар", — говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в Алданском комитете охраны природы, инцидент произошел в поселке Нижний Куранах. «Проводится административное расследование. Будем привлекать специалистов Ростехнадзора и гидрологов. Результатов экспертизы пока нет», — сообщил представитель комитета.
ПАО «Высочайший» (GV Gold) входит в Топ-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. Владеет пятью горно-обогатительными комбинатами, имеет более 15 добывающих и разведочных лицензий. Ведет деятельность на территории Якутии и Иркутской области.
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