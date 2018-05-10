В псковском противотуберкулезном диспансере выявили нарушения

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер» требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что главный врач учреждения утверждал аукционную документацию с нарушением требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В этой связи прокурором города в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.