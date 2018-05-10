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В Красноярском крае полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере
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В Красноярском крае полицейские пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники полиции в г. Ачинске Красноярского края пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными в Ачинске был задержан мужчина, в автомобиле которого обнаружено вещество темного цвета. Изъятое было направлено на экспертизу. Исследование показало, что это синтетический наркотик общим весом более 290 граммов. Задержанный пояснил, что наркотические средства мужчина приготовил для дальнейшего незаконного сбыта.
В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Ачинский» в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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