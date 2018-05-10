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Установку заборов в Кировском районе придется передвинуть поближе к ЧМ-2018
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Установку заборов в Кировском районе придется передвинуть поближе к ЧМ-2018 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Администрация Кировского района Самары не смогла выбрать подрядчика для установки заборов вдоль туристических и экскурсионных маршрутов. На торги не поступило ни одной заявки. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Таким образом, чиновникам придется заново проводить торги и сдвигать график работ. Изначально планировалось установить заборы к 25 мая.
— Длина заграждения должна составить 312 метров. Высота — около двух метров. Его необходимо было сделать из оцинкованного профлиста, — говорится в документах закупки. — Стоимость контракта составляет 498 050 рублей.
Некоторые старые дома в Кировском районе закроют фальшфасадами. Аналогичные заборы возведут и в других районах Самары. Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Кроме того, забор установят вдоль обочин Ракитовского шоссе.
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