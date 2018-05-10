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На улица Чаплина водитель Daewoo Nexia влетел в припаркованную «Газель» и травмировал голову
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На улица Чаплина водитель Daewoo Nexia влетел в припаркованную «Газель» и травмировал голову 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня рано утром, 10 мая, у дома №123 на улице Чаплина в Тюмени произошло ДТП. Около 5:00 водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в «Газель», которая была припаркована на обочине встречной полосы. — По предварительным данным, водитель легковушки был трезв. Возможно, он просто уснул за рулем, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Водителя Daewoo Nexia — молодого человека 1995 года рождения — госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Обстоятельство утреннего ДТП выясняются.
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