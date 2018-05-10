На улица Чаплина водитель Daewoo Nexia влетел в припаркованную «Газель» и травмировал голову

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Организаторов несанкционированной акции протеста «Он нам не царь» в Тюмени привлекут к административной ответственности