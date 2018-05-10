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Паводковый период на территории Иркутской области завершился без чрезвычайных ситуаций
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Паводковый период на территории Иркутской области завершился без чрезвычайных ситуаций 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Процессы вскрытия рек Иркутской области
завершились, паводковая обстановка стабильная. Условий для подтопления
населенных пунктов нет. Мероприятия по обеспечению безопасности пропуска
паводковых вод, ослабление ледовых полей путём чернения и пиления, были
проведены в полном объёме и заблаговременно.
Валерий Шанц, заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области (по  защите, мониторингу и предупреждению ЧС):
"Взрывные работы осуществлялись для  ликвидации образовавшихся ледовых заторов и предотвращения подтопления
населенных пунктов в Тайшетском и Катангском районах. Круглосуточный
мониторинг гидропостов позволил своевременно определять ухудшение
паводковой обстановки на реках и оперативно реагировать на угрозу
заторов".
Аэровизуальная разведка затороопасных
участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показал, что на реках открытая
вода. Оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской
области, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и  Специализированной пожарно-спасательной части федеральной
противопожарной службы успешно завершили работу в Тайшетском,
Усть-Кутском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Киренском и Катангском
районах.
По данным Иркутского управления по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области
наблюдается преимущественно понижение уровня воды.
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