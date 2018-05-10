Паводковый период на территории Иркутской области завершился без чрезвычайных ситуаций

завершились, паводковая обстановка стабильная. Условий для подтопления

населенных пунктов нет. Мероприятия по обеспечению безопасности пропуска

паводковых вод, ослабление ледовых полей путём чернения и пиления, были

проведены в полном объёме и заблаговременно.

Валерий Шанц, заместитель

начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС):

"Взрывные работы осуществлялись для ликвидации образовавшихся ледовых заторов и предотвращения подтопления

населенных пунктов в Тайшетском и Катангском районах. Круглосуточный

мониторинг гидропостов позволил своевременно определять ухудшение

паводковой обстановки на реках и оперативно реагировать на угрозу

заторов".

Аэровизуальная разведка затороопасных

участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показал, что на реках открытая

вода. Оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской

области, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и Специализированной пожарно-спасательной части федеральной

противопожарной службы успешно завершили работу в Тайшетском,

районах.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области

наблюдается преимущественно понижение уровня воды.