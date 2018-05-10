До какого возраста дожил Калигула

Гая Калигулу можно назвать одним из самых одиозных политических деятелей в мировой истории. О недолгом периоде его правления ходит столько домыслов, что их очень сложно отличить от правды. Луций Сенека, римский философ и современник Калигулы, говорил о нём, что «природа создала его словно затем, чтобы показать, на что способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью».

По прозвищу Сапожок

Гай Цезарь Калигула родился в семье полководца Германика — приемного сына Октавиана Августа. Его детство прошло большей частью в армейских лагерях на границе с Рейном . Какой-то из легионеров, однажды увидел маленького мальчика, одетого в солдатскую одежду (специальная одежда для детей — изобретение нового времени). Легионера позабавила солдатская обувь маленького размера на ногах сына любимого полководца, и он в шутку назвал Гая Цезяря «Калигула» (от названия солдатской обуви — калиг), то есть Сапожок или даже ближе к реальности — Сандалет.

Прозвище пристало к мальчику — римляне любили давать человеку смешное или даже едкое прозвище. Знаменитого поэта Овидия прозвали, например, «Носатый». Выросший среди воинов мальчик, тем не менее, получил блестящее образование — он умел выступать в суде, обладал даром красноречия и тонким умом.

У Гая было два старших брата и три сестры, однако едва ли это принесло ему счастье. Когда ему было 7 лет погиб его отец, отравленный завистниками, а мальчика с сестрами отправили на воспитание к прабабке Ливии . Еще через 10 лет император отправил в ссылку его мать — Агриппину и старшего брата Нерона. Через год за ними последовал второй брат — Друз.

Тиберий, которого молва обвиняла в смерти Германика, боялся любого претендента на верховную власть, но устранив одних (Нерон и Друз вскоре были умерщвлены), он взял себе под надзор младшего — Гая Калигулу, и все время держал его при себе на своей вилле на острове Капри

Малейшей клеветы для Тиберия было достаточно чтобы начать травлю мнимого завистника. Калигуле повезло, он не был оклеветан, но далось ему это дорогой ценой. После один из современников сказал про Калигулу: «Не было на свете лучшего раба и худшего государя». Скрытность и мнительность, в сочетании с природной жестокостью и чрезмерной свободой нравов, царившей среди римской знати в то время, стали для Калигулы нормой на всю жизнь. Едва ли он тогда ощущал себя наследником — даже сама мысль о смерти Тиберия была опасна.

Власть и богатство

Тиберий боялся заговора и смерти. Доподлинно неизвестно, как прошли его последние часы. Жестокость недолгого правления Калигулы заставила уже современников подозревать его в убийстве Тиберия. Что произошло на самом деле покрыто тайной — все писатели и Светоний, и Тацит, и Дион Кассий, жили намного позднее, когда легенды и сплетни о смерти Тиберия пережили не одно поколение.

Но народ и сенат с радостью встретили нового правителя, надеясь на прекращение террора, ставшего нормой при Тиберии. Когда двадцатичетырехлетний Калигула в трауре сопровождал в Рим тело умершего императора, по свидетельству Светония, «народ по пути встречал его густыми ликующими толпами, с алтарями, с жертвами, с зажженными факелами, напутствуя его добрыми пожеланиями, называя и „светиком“, и „голубчиком“, и „куколкой“, и „дитятком“.

Гай Калигула попытался удовлетворить чаяния народа — благо Тиберий был бережлив и оставил богатейшую казну. Массовые раздачи денег жителям Рима, гладиаторские игры, жертвоприношения богам и торжества не прекращались в течение трех месяцев.

Почтил Калигула и память своих родственников: захоронил тела погибших братьев и матери (сам Тиберий запретил это делать), установил в честь этого игры, устроил амнистию осужденных Тиберием.

Впрочем, не забыл Калигула и себя. Он принимал ванны в благовонных маслах, пил растворенные в уксусе жемчужины, а чтобы почувствовать свою власть он приказывал скапывать горы и засыпать долины.

Но за этим скрывалась не просто стремление возместить себе лишения за годы проведенные при дворе Тиберия — в постоянном страхе за свою жизнь, лести и подозрительности. Древние думали, что речь идет об эпилепсии, а современные исследователи все чаще предполагают, что Калигула страдал определенным типом психического расстройства, которое проявилось после того как он переболел энцефалитом.

Правитель-чудовище

Калигула правил всего 3 года 10 месяцев и 8 дней, болезнь настигла его два месяца спустя после начала правления. Но она лишь поспособствовала общему психическому расстройству.

Римский писатель Светоний так разграничивает свое повествование о жизни Калигулы: „До сих пор речь шла о правителе, далее придется говорить о чудовище“. Гигантские траты начала правления дали о себе знать очень скоро. Казна опустела и Калигуле пришлось вводить новые налоги и поборы. Они отличались большой жестокостью, неразумностью и стремлением только к одному — быстрому получению денег».

Часть из них пошла на строительство роскошного храма, который Калигула посвятил сам себе. Для этого он приказал привезти из Греции лучшие статуи Олимпийских богов и заменить их головы своими. Себе он велел поклоняться как богу и часто сам присутствовал при жертвоприношениях, совершаемых ему сенаторами. Своего любимого коня по кличке Быстроногий (по латыни Инцитат) он также обожествил и планировал сделать его консулом.

Даже учитывая преувеличения римских историков, многое говорит о том, что он просто не знал меры и страха в своих поступках. Перечень развлечений Калигулы выделяется даже на фоне развратных нравов той эпохи: от инцеста до личного участия в пытках и надругательства над статуями знаменитых мужей Рима.

Конец

Внешность Калигулы была мало симпатична, скорее внушала отвращение: бледный, грузный, с тонкими худыми ногами и руками, впалыми глазами, плешью на темени (из-за чего было запрещено смотреть на него сверху). Такие жестокости, коснувшиеся почти всех сенаторов и многих жителей Рима, не могли продолжаться долго.

Неудивительно, что один из многих заговоров, был не раскрыт: убийцы подстерегли Калигулу, когда он шел на завтрак. Его последние слова — «Я жив еще!» — словно подтверждали, что он не мог поверить в свою смерть. Калигула был во главе империи всего четыре неполных года и умер очень молодым — в 28 лет.

Даже когда он умер, люди не сразу поверили в это известие — им подумалось, что принцепс сам распустил слухи о своей смерти, чтобы узнать, кто и как на это отреагирует и потом наказать желавших его смерти.