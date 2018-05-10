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В Перми после получения денег в банке пропал мужчина
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В Перми после получения денег в банке пропал мужчина 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
С 8 мая родные ничего не знают о судьбе 72-летнего пермяка Виктора Александровича Наумова. Два дня назад днем он вышел из дома на улицу и пропал.
«6 мая папа получил на карточку пенсию, мы предполагаем, что в тот день он ушел в банк, чтобы снять наличные, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» дочь пропавшего мужчины, Елена. — Нас в тот момент дома не было. Мы подождали его несколько часов, потом начали звонить всем родственникам, в больницы и морги. Но его нигде нет».
Родные самостоятельно обошли территорию близ своего дома в Индустриальном районе возле остановки Авиагородок. Осмотрели гаражи, лесной массив неподалёку от дома, но так и не нашли пожилого мужчину.
Родственники не исключают того, что с Виктором Наумовым после выхода из банка могло что-то случиться. Он не смотря на свой пожилой возраст, всегда очень адекватен. Провалами памяти не страдает. Выходя из дома чаще всего прогуливается до магазина или банка.
Сейчас родные обращаются ко всем пермякам, которые могут что-либо знать о судьбе пропавшего мужчины.
В день исчезновения Виктор Наумов был одет в синюю куртку, при себе имел чёрную сумку. Телефона с собой у пенсионера не было. Незадолго до этого его сотовый сломался. В сумке был паспорт, банковская карта и пенсионное удостоверение.
Если вам что-то известно о пропавшем, позвоните его дочери Елене по тел.89519522064 или в полицию.
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