Эксперт рассказал, как предотвратить «новую холодную войну» между Россией и США

Профессор в среду принял участие в дискуссии с бывшим американским послом в РФ Майклом Макфолом , организованной в Нью-Йорке в Гарримановском институте российских, евразийских и восточноевропейских исследований при Колумбийском университете. Дискуссия носит название «Новая холодная война между США и Россией, кого винить?».

Коэн заострил внимание на том, что отношения между Москвой и Вашингтоном, в первую очередь по вине Запада, обострились уже до того уровня, когда можно говорить о начале «новой холодной войны», «и она еще более опасная, чем предыдущая».

Жесты доброй воли

После дискуссии, отвечая на вопрос ТАСС о том, как можно было бы нормализовать отношения между странами, политолог ответил: «В идеальной ситуации ответ был бы следующим — вы находите вопросы, по которым вы можете достичь согласия, и вы действуете сообща в этих сферах. Очевидной областью для этого является Сирия». По мнению профессора, в том, что касается урегулирования конфликта в Сирии, «Россия и США должны быть на одной стороне в сфере дипломатии, не пытаясь получить какое-то особое преимущество».

Также Коэн констатировал, что «каждой стороне следовало бы сделать добровольный жест в отношении другой, чтобы снизить напряженность». Рассуждая о том, каким мог бы быть такой жест, он напомнил, что бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву , в частности, «удалось достичь прорыва в том, что касается общественного мнения США, когда он освободил [Андрея] Сахарова».

Кроме того, Коэн отметил: «На данный момент, полагаю, имеется примерно двадцать с чем-то американских семей, которые хотели бы усыновить сирот из России». Он отметил, что жестом доброй воли со стороны Москвы, в частности, могло бы быть предоставление этим семьям разрешения на усыновление тех российских детей, которым не удалось найти семьи на родине.

Программа Нанна-Лугара

Сэм Нанн. "Еще одна вещь, которую мы могли бы сделать совместно, — это восстановить программу Нанна-Лугара", — констатировал Коэн. Речь идет о программе оказания финансового содействия России и другим бывшим советским республикам в ликвидации ядерных, химических и биологических вооружений, а также средств их доставки. Ее авторами были сенаторы США Ричард Лугар

"Это соответствует общим интересам, и им [США и РФ] следовало бы оплачивать ее совместно. И она бы могла не предполагать такого глубокого вмешательства, как прежде", — отметил Коэн.

"Это продемонстрировало бы, что [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп могут сделать сообща нечто такое, что соответствует интересам всех. Поскольку каждый террорист сегодня пытается заполучить радиоактивные вещества, чтобы создать бомбу", — указал политолог.

"С этого можно было бы начать", — заключил он, подчеркнув, что главный вопрос в том, «кто сделает первый шаг».

Нарушенные обещания

Во время дискуссии с Макфолом Коэн подчеркнул, что «новая и более опасная холодная война принимала свои очертания в течение почти 20 лет». Отсутствие «значимого публичного обсуждения» в США этой темы, по его словам, — один из факторов того, что текущее положение вещей является столь серьезным.

Профессор констатировал, что, по его мнению, «мы упустили историческую возможность для подлинного стратегического партнерства» между США и Россией. Коэн констатировал, что Горбачев «пошел на огромную уступку», согласившись на восстановление единства Германии . «В обмен он получил обещания, и вы все это слышали, это стало клише, что НАТО никогда не продвинется и на два дюйма на восток», — подчеркнул профессор.

"В течение многих лет были пытки оспорить то, что было дано это обещание", — отметил профессор. Он подчеркнул, что на данный момент «это бесспорный, документально подтвержденный факт», поскольку были опубликованы рассекреченные материалы из архивов. «И это обещание Горбачеву дали не только американцы, но и французы, немцы, британцы на словах и в служебных записках», — констатировал эксперт. По его мнению, тот факт, что обещание было нарушено, стало одной из поворотных точек в отношениях США и РФ.

В числе других ключевых факторов, испортивших отношения, Коэн назвал избранный Вашингтоном подход к Москве, «основанный на триумфализме»: бомбардировки силами НАТО Югославии, выход США из Договора по противоракетной обороне, попытки администрации экс-президента Барака Обамы повлиять на российскую политику. Кроме того, Коэн напомнил, что обвинения США в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы так и не были доказаны. «Я перечитываю эти факты как историк и полагаю, что они показывают агрессивную Америку, а не агрессивную Россию», — заключил профессор.

Стремления к сотрудничеству с РФ Макфол согласился с тем, что расширение НАТО, бомбардировки Югославии, вторжение США в Ирак , а также поддержка Вашингтоном цветных революций на постсоветском пространстве «повлекли за собой усиление конфликта и напряженности в российско-американских отношениях». При этом экс-посол заверил, что администрация Обамы , провозгласив политику перезагрузки, искренне стремилась к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ.

Макфол также привел данные соцопросов, согласно которым россияне якобы готовы были воспринимать Вашингтон как союзника Москвы и после расширения НАТО, вторжения США в Ирак, а также поддержанной американской стороной «оранжевой революции» на Украине . По его утверждению, в связи с этим данные события нельзя называть очевидными факторами ухудшения отношений между странами. По версии экс-посла, одной из реальных причин обострения напряженности стало то, что Москва руководствовалась принципом «игры с нулевой суммой», выстраивая политику в отношении Вашингтона.

Кроме того, Макфол заверил, что «мы [администрация Обамы] никогда не давали денег оппозиции» в России. Он подчеркнул, что никогда не организовывал акций протеста в РФ. Значительную часть выступления экс-посол также посвятил обсуждению достоинств своей новой книги «От холодной войны к горячему миру».