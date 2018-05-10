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В Оренбурге неизвестные отравили десять дворовых кошек
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В Оренбурге неизвестные отравили десять дворовых кошек 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 7 мая во дворе жилого дома по переулку Станочному, 5/1 массово погибли дворовые животные.
Жители этого дома рассказали порталу Урал56, что около 10 бездомных кошек, которые долгое время жили около подъездов, предположительно отравили неизвестные. По словам Елены Лисиной, животные погибали в муках на глазах детей, которые в этот момент играли во дворе.
Тела животных убрали дворники.
Напомним, несколько недель назад в соцсетях появилась информация о жестоком обращении с животными. По сведениям местных жителей, в районе МЖК на улице 70 лет ВЛКСМ во дворе подростки издевались над двумя котятами. Они давили животных качелями, один из котов погиб сразу. Издевательства увидели дети семи лет. Им удалось отобрать котенка и передать девочкам постарше (10-12 лет). Их соседка отвезла замученного котенка к ветеринару, доктор диагностировал ушиб органов, котенок до утра не дожил. Зоозащитники обратились в полицию.
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