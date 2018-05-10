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В Уфе застроят участок на склоне за памятником Салавату Юлаеву
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В Уфе застроят участок на склоне за памятником Салавату Юлаеву 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице разработают проект планировки и межевания квартала между памятником Салавату Юлаеву и мусульманским кладбищем. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.
Речь идёт о квартале, ограниченном улицами Гафури, Пушкина, Малой Бакунина, Бакунина Вавилова и Алтайской. Общая площадь, которую планируется перестроить, — 16,7 гектара.
— Подготовку документации по планировке территории осуществлять с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории, — следует из документа.
Мэрия поручила разработку проекта ООО «Альфа». В течение полутора лет компания должна предоставить план на утверждение в Главархитектуру.
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