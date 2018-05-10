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Водолазы очистят дно Солдатского озера в Уфе
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Водолазы очистят дно Солдатского озера в Уфе 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уфимцы присоединятся к всероссийской акции МЧС России «Чистый берег», которая пройдёт с 11 по 30 мая.
В пятницу, 11 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда Уфы вместе с дайверами Уфимской школы дайвинга погрузятся на дно озера Солдатского.
— Цели акции — наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе, — сообщают в городской администрации.
В субботнике в парке им. Ивана Якутова могут принять участие все желающие.
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