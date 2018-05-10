Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днём Победы

В Ростове-на-Дону накануне, 9 мая, празднование Дня Победы завершилось праздничным гала-концертом на Театральной площади и фейерверком. По официальным данным, посмотреть на него пришли около 80 тысяч человек.

Перед фейерверком губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил с праздником собравшихся. Глава региона напомнил, что в этом году Ростовская область празднует юбилей — 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Также Василий Голубев выразил благодарность ветеранам за ратный и трудовой подвиг и пожелал землякам мира, добра и благополучия.

Напомним, в 11 часов по главной площади донской столицы и по улице Большой Садовой прошло шествие «Бессмертного полка». Согласно официальным данным, участие в нем приняли более 100 тысяч человек, оно стало одним из самых массовых в стране.