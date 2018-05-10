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Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днём Победы
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Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днём Победы 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В Ростове-на-Дону накануне, 9 мая, празднование Дня Победы завершилось праздничным гала-концертом на Театральной площади и фейерверком. По официальным данным, посмотреть на него пришли около 80 тысяч человек.
Перед фейерверком губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил с праздником собравшихся. Глава региона напомнил, что в этом году Ростовская область празднует юбилей — 75 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Также Василий Голубев выразил благодарность ветеранам за ратный и трудовой подвиг и пожелал землякам мира, добра и благополучия.
Напомним, в 11 часов по главной площади донской столицы и по улице Большой Садовой прошло шествие «Бессмертного полка». Согласно официальным данным, участие в нем приняли более 100 тысяч человек, оно стало одним из самых массовых в стране.
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