Транспортные полицейские Якутии нашли без вести пропавшего подростка

9 мая сотрудники Мирнинского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте выявили несовершеннолетнего подростка, который на крыльце аэропорта «Мирный» продолжительное время находился без сопровождения взрослых.

В ходе проверки было установлено, что 16-летний подросток числится в розыске, как без вести пропавший. 7 мая юноша покинул свой дом в поселке Айхал из-за разногласий в семье и самостоятельно на попутных машинах добрался до города Мирный.

Сотрудники транспортной полиции незамедлительно связались с матерью подростка. Женщина пояснила, что ее сын давно хотел уехать к своему отцу в Новосибирск , с которым они разведены, но она не желала его отпускать, пока он не достигнет совершеннолетия. Это видимо и послужило причиной семейных разногласий. По просьбе матери, стражи правопорядка передали подростка знакомому их семьи под расписку для возвращения беглеца родителям.

С подростком и его семьей проведена профилактическая беседа, информация направлена в органы системы профилактики.