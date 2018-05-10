Как подать жалобу на рекламный звонок без согласия абонента?

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» запрещается распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, согласие на получение которых не получено от абонента.

Поэтому, прежде чем подать заявление в УФАС , необходимо внимательно изучить договор об оказании услуг связи, договор о сотрудничестве с компанией, осуществляющей рекламную рассылку или звонки — во многих случаях данные документы уже содержат согласие на получение любой рекламы.

Если Вы хотите обратиться к нам с жалобой на получение рекламы по телефону, согласие на которое не давали, то к самой жалобе необходимо приложить:

· доказательство получения рекламы именно на Ваш телефон (электронную почту) — это может быть фотография дисплея телефона с текстом сообщения, либо распечатка электронной почты, или аудиозапись телефонного звонка;

· заверенную детализированную выписку от оператора связи, подтверждающую поступление СМС-сообщения или звонка;

· сведения о хозяйствующем субъекте рекламирующим свои услуги посредством СМС–сообщений, звонков.

Письма, обращения, жалобы можно направлять: — по электронной почте to22@fas.gov.ru;pressto22@fas.gov.ru.

— на почтовый адрес управления Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю — Пролетарская ул., 65, Барнаул, 656059.

Внимание!