Как подать жалобу на рекламный звонок без согласия абонента? 

Куда жаловаться жителям Алтайского края?
Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» запрещается распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, согласие на получение которых не получено от абонента.
Поэтому, прежде чем подать заявление в УФАС, необходимо внимательно изучить договор об оказании услуг связи, договор о сотрудничестве с компанией, осуществляющей рекламную рассылку или звонки — во многих случаях данные документы уже содержат согласие на получение любой рекламы.
Если Вы хотите обратиться к нам с жалобой на получение рекламы по телефону, согласие на которое не давали, то к самой жалобе необходимо приложить:
· доказательство получения рекламы именно на Ваш телефон (электронную почту) — это может быть фотография дисплея телефона с текстом сообщения, либо распечатка электронной почты, или аудиозапись телефонного звонка;
· заверенную детализированную выписку от оператора связи, подтверждающую поступление СМС-сообщения или звонка;
· сведения о хозяйствующем субъекте рекламирующим свои услуги посредством СМС–сообщений, звонков.
Письма, обращения, жалобы можно направлять: — по электронной почте to22@fas.gov.ru;pressto22@fas.gov.ru.
— на почтовый адрес управления Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю — Пролетарская ул., 65, Барнаул, 656059.
Внимание!
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в своем обращении необходимо выразить согласие на передачу Ваших персональных данных (Ф. И. О., номер сотового телефона) оператору мобильной связи или третьим лицам — сторонам по отправке СМС рекламного характера, а также правоохранительным органам для проведения оперативно-розыскной деятельности.