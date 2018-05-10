Подводный десантник: уральский дайвер нырнул под лёд с парашютом за спиной

Уральские дайверы устроили необычную акцию или перформанс — один из них нырнул под лёд в Шиловском карьере с парашютом за спиной, представ в роли подводного десантника. Фотографиями они поделились с E1.RU.

Своё погружение экстремалы приурочили ко Дню Победы и посвятили его всем, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны.

— Наша идея была такова: неважно, танкист ты, лётчик, медсестра в больнице, десантник или аквалангист. Каждый из нас готов в любую минуту встать грудью за нашу родину, за наших близких и любимых людей, — рассказали дайверы. — Память о нашей Победе даёт нам толчок для того, чтобы сейчас объединиться и сделать одним целым даже стихии. Мы не стали выбирать: пойти в Воздушный десант или в подводные ныряльщики, всё вместе гораздо интереснее.

Ребята рассказали, что идея этого погружения возникла у них несколько месяцев назад, но реализовать её не было возможности, потому что в карьере ещё стоял лёд. В начале мая он начал сходить, и дайверы решились попробовать. Не обошлось без приключений.

— Мы хотели сделать мини-ролик, но одна камера вышла из строя прямо под водой, мы её утопили, — рассказал E1.RU руководитель клуба Galiotis Алексей Шапошников . — Изначально хотели использовать большой парашют, но его площадь 83 квадратных метра, а длина строп — 14 метров. Если бы он и раскрылся, то уже на огромной глубине — плюс был риск запутаться в куполе и стропах. Это было уже не совсем безопасно, и мы до конца не знали, получится ли вообще раскрыть парашют.

В итоге небольшой купол всё-таки раскрылся под водой, его успели снять на подводный фотоаппарат. Получились невероятные кадры, а сами дайверы, по их словам, получили массу сумасшедших эмоций от погружения и слияния двух стихий.

Уже не в первый раз уральские дайверы устраивают подобные необычные погружения. Перед Новым годом ребята из клуба Galiotis установили под водой ёлку и станцевали вокруг неё хоровод. А их коллеги из дайвинг-центра «Тритон» вырубили в толще льда слова «8 Марта» и посвятили красивое погружение всем девушкам.