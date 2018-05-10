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Минниханов заявил, что Kazan Summit помогает России стать частью исламского мира
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Минниханов заявил, что Kazan Summit помогает России стать частью исламского мира 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Площадка Kazan Summit помогает РФ быть частью исламского мира, что актуально для страны, где проживают около 20 млн мусульман. Об этом во вторник в ходе делового завтрака "Сбербанка", которым открылся Kazan Summit, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Я считаю, что благодаря нашей совместной работе, это будет очень полезная работа для того, чтобы Россия, где проживает более 20 млн мусульман, была частью исламского мира", — сказал Минниханов
Он уточнил, что форум получил поддержку президента РФ Владимира Путина, который уже дал поручение, чтобы именно через «казанскую площадку Россия имела тесный контакт с исламским миром».
По славам главы Татарстана, Kazan Summit, который в этом году проходит уже в десятый раз, становится все популярнее, а круг обсуждаемых вопросов — шире. «За десять лет мы выросли в десять раз», — отметил Минниханов.
10-12 мая 2018 года в Казани проходит международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала России.
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