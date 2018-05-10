Наталья Комарова посетила реконструкцию боевых действий Великой Отечественной войны в Сургуте

Празднование Дня Победы в Сургуте начались 8 мая с акций «Вальс Победы» и «Живая цепь памяти». Праздничную программу в День Победы открыли традиционный парад и «Бессмертный полк», в колонне которого прошли около 25 тысяч горожан.

Более 150 человек участвовали в инсценировке Берлинской наступательной операции. В реконструкции были задействованы немецкий облегченный танк Т-4, самолет «Дуглас», 3 учебно-пилотажных самолета Як-52 и 3 тренировочных ЯК-18т, 2 пехотные пушки, а также стрелковое оружие.

В организации мероприятия, инициатором которого выступил комитет культуры администрации города, участвовали военно-патриотические объединения и крупные предприятия муниципалитета.

После военно-исторической реконструкции горожанам было представлено показательное выступление пилотажной группы «Барсы». Его онлайн-трансляция велась на большом экране возле Ледового дворца.