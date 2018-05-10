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Аллея, парк, беседки, цветники. Тарко-Сале встретит юбилей во всей красе
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Аллея, парк, беседки, цветники. Тарко-Сале встретит юбилей во всей красе 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тарко-Сале приступают к широкомасштабным работам по благоустройству территорий, приуроченным к предстоящему 85-летию города, который отметят в первых числах сентября.
«В рамках программы формирования комфортной городской среды будем обустраивать парк в районе больничного городка, который по итогам рейтингового голосования 18 марта набрал 3224 голоса таркосалинцев, — рассказал начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района Олег Резвов. — Здесь предполагается разместить детскую площадку, устроить места для отдыха с беседками, аллею, прогулочные зоны. Хотим расширить существующую автомобильную парковку у поликлиники. Уже заключены контракты на проведение изысканий и разработку сметных расчетов на строительно-монтажные работы».
В рамках формирования комфортной городской среды в Тарко-Сале также намерены благоустроить 58 дворовых территорий. Еще будет обустроена и заасфальтирована парковочная зона у Свято-Никольского храма.
«И это не считая ремонта сетей наружного освещения, устройства цветников и клумб, очистки территории города от мусора и несанкционированных свалок. Надеюсь, предстоящий юбилей Тарко-Сале мы достойно отметим в чистоте и комфорте», — подчеркнул Олег Резвов.
Кроме того, по информации дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, в этом году в Тарко-Сале планируется открытие первой очереди набережной Саргина. Дирекция выступает заказчиком её строительства. Первая очередь — это участок от монумента «С горизонта пришедшие» до поворота с улицы Набережная Саргина.
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