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Рекламный звонок без согласия абонента — вне закона — УФАС
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Рекламный звонок без согласия абонента — вне закона — УФАС 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
УФАС по Алтайскому краю напоминает гражданам, что рекламные звонки, которые поступают без согласия абонента, незаконны. Это нарушение ч.1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе».
Недавно в управлении рассматривали заявление барнаульца, который жаловался на навязчивые звонки. Новосибирская компания ООО «Паритет» предлагала ему услуги по сервисному осмотру пластиковых окон. Мужчина не являлся клиентом компании и не оставлял свои контактные данные.
Представитель компании на заседании комиссии сказал, что барнаульцу позвонили по ошибке. Кроме того, по его словам, сотрудники фирмы в начале разговора всегда спрашивают согласие собеседника на получение информации. Однако мужчина предоставил аудиозапись разговора, которая опровергла доводы защиты.
Компании было предписано прекратить распространять рекламу заявителю. За данное правонарушение законодательством предусмотрен крупный штраф.
Наталья Буянкина, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции управления, посоветовала гражданам обращаться в адрес организации с требованием о прекращении распространения рекламы. Если это не поможет, можно подать жалобу в УФАС. Как это сделать, читайте здесь.
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