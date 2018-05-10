Судебные приставы передали музею Верхнего Уфалея конфискованный танк

Накануне Дня Победы судебные приставы города Карталы Челябинской области передали в историко-краеведческий музей Верхнего Уфалея задержанный на границе с Казахстаном и затем конфискованный в рамках уголовного дела танк Т-34-45.

Танк был обнаружен и изъят еще в июле 2015 года оперативными сотрудниками спецслужб в ходе оперативно-разыскных мероприятий на железнодорожной станции Карталы на платформе железнодорожного состава, оформленного к убытию в Республику Казахстан. Принадлежал танк московскому предприятию, которое приобрело его у гражданина Литвы , вывезшего тяжелую машину с территории Польши . Танк был продан казахской организации, но не прошел границу, так как в пакете сопроводительных документов не было разрешения на вывоз за пределы России объекта культурной ценности, каковой был и признан Т-34.

В отношении директора предприятия, продавца танка, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ — покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей, в крупном размере. Суд установил, что основная часть танка — корпус, был изготовлен в 1945-46 годах, что свидетельствует о его культурной ценности. Стоимость контрабандного танка была определена в размере более восьми миллионов рублей.

В марте 2017 года Карталинский городской суд Челябинской области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ, и приговорил его к условному лишению свободы на три года, а вещественное доказательство танк Т-34-45 постановил конфисковать в пользу государства.

«Исполнительный документ о конфискации и передаче в собственность государства военного раритета поступил в Карталинский отдел судебных приставов в августе 2017 года. Более полугода судебные приставы вели переписку с различными ведомствами, которые могли бы взять на баланс танк. Заявку на готовность принять его подали несколько музейных учреждений, но в результате было решено передать его в историко-краеведческий музей города Верхнего Уфалея », — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УФССП России по Тюменской области

После согласований с Министерством культуры России все документы были оформлены, и 8 мая 2018 года техника был отправлена на место своей прописки в южноуральский город. И хотя танк был на ходу, было решено поберечь раритетную технику и доставить ее в музей на трале. 9 мая 2018 года танк, установленный на постаменте перед администрацией города, был торжественно представлен жителям Верхнего Уфалея.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.