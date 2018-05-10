Возможности уникального арктического снегохода показали на видео

Новейшая боевая машина предназначена для разведки и патрулирования на пересеченной местности, а также для охраны военных и гражданских объектов. В нем помещается до четырех бойцов в полной амуниции, а сам он способен преодолеть до 500 километров по целине любой глубины и через природные препятствия. На видео видно, что происходит с бедными березками, которые попали под снегоход.

Разработчик — нижегородское предприятия «Транспорт» — утверждает, что снегоход не имеет аналогов в мире по ряду параметров. Охотно верим. Особенно приятно, что внутри кабины 18 градусов. Можно греться, пока снаружи война.