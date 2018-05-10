В чем секрет эффективного сельхозпроизводства в Сибири

Однако и это нас не остановило — жили, живем и будем жить. Мое мнение: тому, кто мечтает о манне небесной, в сельском хозяйстве делать нечего. Тому, кто стонет и ждет государственной поддержки, возможно, следует заняться чем-то другим. А у тех, кто готов работать, изо дня в день, преодолевая трудности, все получится — будут и идеи, и достижения.

Я говорю не только о производителях, но и о представителях государственной власти — чтобы был порядок в отрасли, им тоже надо планомерно трудиться, а не создавать видимость деятельности. Да, сейчас действительно неблагоприятные экономические условия, снижаются цены на все, что мы производим, и растут на все, что мы приобретаем. И задача власти — найти способы изменить ситуацию, добиться баланса. Но все же основная ответственность за положение дел в хозяйствах — на самих производителях. Выдался один неблагоприятный год, и уже кричим «Караул!». Но ведь еще несколько лет назад положение дел было другим: почему тогда, получая деньги от государства, не думали, как распорядиться ими с умом? Почему тогда не покупали, например, отечественную технику, а сразу замахивались на немецкие и американские тракторы и комбайны? Санкции, курс рубля — и что теперь делать с дорогущей импортной техникой, запчасти и техобслуживание которой стали недоступными? Можно было тогда подумать хотя бы на пару шагов вперед? Я считаю, что да.