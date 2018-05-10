В Казани стартует Международный экономический саммит 

X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» стартует 10 мая.
В мероприятии примут участие президент РТ Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОИС Юсеф Усаймин, а также министры стран-участниц Организации исламского сотрудничества, представители российского МИД и бизнес-сообщества.
В рамках саммита пройдет выставка Russia Halal Expo, где производители представят свою продукцию халяль и услуги. Кроме того, на мероприятии участники обсудят проекты-стартапы молодых предпринимателей стран ОИС, вопросы национальных стандартов халяль, роль женщины в бизнесе и российско— египетские отношения.