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В Казани стартует Международный экономический саммит
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В Казани стартует Международный экономический саммит 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» стартует 10 мая.
В мероприятии примут участие президент РТ Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОИС Юсеф Усаймин, а также министры стран-участниц Организации исламского сотрудничества, представители российского МИД и бизнес-сообщества.
В рамках саммита пройдет выставка Russia Halal Expo, где производители представят свою продукцию халяль и услуги. Кроме того, на мероприятии участники обсудят проекты-стартапы молодых предпринимателей стран ОИС, вопросы национальных стандартов халяль, роль женщины в бизнесе и российско— египетские отношения.
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