В Казани стартует Международный экономический саммит

X Международный экономический саммит « Россия — Исламский мир: KazanSummit» стартует 10 мая.

В рамках саммита пройдет выставка Russia Halal Expo, где производители представят свою продукцию халяль и услуги. Кроме того, на мероприятии участники обсудят проекты-стартапы молодых предпринимателей стран ОИС, вопросы национальных стандартов халяль, роль женщины в бизнесе и российско— египетские отношения.