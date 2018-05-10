В Каменске-Уральском отломившийся кусок крыши чуть не погубил подростка

Каменске-Уральском ребенок чуть не погиб от упавшего с крыши шифера. Сейчас мальчик находится в больнице, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в Каменске-Уральском накануне днем. 12-летний мальчик возвращался домой. В момент, когда он проходил мимо дома на улице Октябрьская, 32, с крыши на него упал кусок железного шифера.

В результате инцидента мальчика увезли в больницу с рваными ранами щеки и подозрением на сотрясение головного мозга. Сейчас жизнь пятиклассника вне опасности, тем не менее он все еще находится в медучреждении.

Прокуроры уже установили, что обслуживает дом управляющая компания «Дирекция единого заказчика». Надзорное ведомство выяснит, когда в последний раз специалисты осматривали крышу дома, проводился ли на ней ремонт и кто отвечает за безопасность конструкций здания. Также прокуратура изучит документы из больницы, в которых будет зафиксирована тяжесть причиненного здоровью мальчика вреда.

Как сообщается на городском портале Каменска-Уральского KU66.ru, пятиклассник возвращался домой после праздничного митинга, который прошел в 9 часов утра. Со ссылкой на собственные источники портал сообщает, что школьник получил серьезную на вид травму: «Операция прошла успешно. Ему зашили левую щеку, рана была не менее десяти сантиметров на вид. Очень серьезная».