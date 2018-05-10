Там, где шли жестокие бои. Газовики восстановили братскую могилу

Бессмертный полк

Митинг, посвящённый открытию мемориала, превратился в большой праздник для жителей хутора и окрестных сёл Марьины Колодцы и Канглы. Школьники в парадной форме несли почётный караул у монумента. Артисты Дворца культуры и спорта газовиков из посёлка Рыздвяного исполняли песни военных лет.

«Это очень важное событие и большой праздник как для жителей хутора, так и для всех нас, — сказала депутат Госдумы РФ Ольга Казакова . — В наше непростое время очень важно, чтобы такие братские могилы оставались местами памяти о событиях военных лет и тех воинах, которые погибли, прогоняя фашистов с родной земли. Люди, которые сохраняют память о героях, не давая порвать цепь истории, делают большое и важное дело. У многих из нас родные и близкие похоронены в таких же братских могилах. Это бойцы Бессмертного полка, который в эти дни идёт по всей земле. Светлая память погибшим!».

12 января 1943 года близ хутора Утренняя Долина бой с немецко-фашистскими захватчиками приняла 140-я отдельная танковая бригада, которой командовал Николай Трофимович Петренко . Красная Армия освободила Минводы. Однако отступив, крупные фашистские подразделения — артиллерия и танки — сосредоточились неподалёку от хутора Утренняя Долина. Жители пытались предупредить танкистов, но предотвратить сражение не удалось. По данным краеведов, утром 12 января передовой отряд 140-й отдельной танковой бригады попал в засаду отступающего противника в местечке между хуторами Утренняя Долина и Новотарка около Минвод. Неравный бой с превосходящими силами гитлеровцев длился полтора часа, пока не подоспели основные силы советских войск. Установлено, что в братской могиле тогда похоронили 370 человек, которые погибли, освобождая хутор.

«Мы собрались здесь, чтобы ещё раз отдать дань памяти тем воинам, которые освобождали Родину от фашистских захватчиков, но погибли и были похоронены здесь, на минераловодской земле, — обратился к участникам митинга зампредседателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов . — Нам есть чем гордиться и есть на кого равняться. Желаю всем здоровья, счастья и чистого неба над головой!».

Чтобы помнили

Братская могила была для хуторян и жителей села Марьины Колодцы напоминанием о жестокой войне. Могилу берегли. Каждую весну убирали, оплакивая неизвестных солдат. Но первые годы после войны она оставалась безвестной. Вновь открыла историю военного подвига учительница школы села Марьины Колодцы Надежда Махота. Ей удалось установить имена более ста погибших воинов и сообщить об их судьбе семьям и близким. Её многолетняя поисково-исследовательская работа позволила собрать уникальный материал о боевом пути 140-й отдельной танковой бригады. Сегодня эти экспонаты выставлены в школьном музее боевой славы, который по праву считается одним из лучших музеев в Минераловодском городском округе.

«73 года прошло с той поры, как закончилась безоговорочной победой самая жесточайшая война за всю историю планеты, — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевой Думы Алексей Завгороднев . — Здесь, на минераловодской земле, как и по всей России , в канун Дня Победы приводят в порядок памятники, открывают новые мемориалы. Я благодарен тем поисковикам, школьникам, которые на протяжении многих лет под руководством своих учителей и, в первую очередь, Надежды Григорьевны, вели эту работу. Дорогие ветераны, мы склоняем головы перед вашим подвигом. Желаю вам долгих лет жизни, чтобы ещё много Дней Победы вы отметили вместе с нами!».

В 2018 году именно к работникам ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» обратились специалисты местной администрации с просьбой отремонтировать памятник. Масштабная реконструкция братской могилы началась в марте, а завершилась накануне Дня Победы. Газовики полностью отреставрировали памятник, установили новую плиту с именами опознанных солдат, уложили тротуарную плитку, заменили ограждения, разбили цветочные клумбы, высадили несколько десятков деревьев и кустарников, благоустроили прилегающую территорию.

До недавнего времени на плите возле мемориала значилось 111 имён бойцов. В обновлённом мемориале уже 152 фамилии.

Предупреждение живущим

«Могилы в граните, в граните, в граните,

Прискорбную память в себе вы храните…

В России повсюду стоят обелиски,

На мраморных плитах — фамильные списки».

С таких строк начал своё выступление ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Борисович Шпоркин. Присутствующих это тронуло до слёз. От имени ветеранов он поблагодарил всех, кто помогал в сооружении и реставрации мемориального комплекса.

Эмоциональным было и выступление жителя села Нины Советского района Ивана Москаленко. Уже 40 лет подряд в День Победы он приезжает к братской могиле в Утреннюю Долину, где захоронен его родной брат Василий.

«Я помню, каким этот памятник был раньше, — рассказал он. — И как приятно видеть его сейчас. Спасибо, что не забываете о воинах, которые освобождали Ставропольский край, Северный Кавказ, всю нашу Родину».

Обновлённая плита с именами погибших заполнена не вся. В ней оставлено место в надежде на то, что список героев пополнится новыми именами, чтобы ни один из них не был забыт.

«Сегодня очень важно достойно увековечить память о советских бойцах, обустроить все захоронения Великой Отечественной войны, которых в России сотни, если не тысячи. В зоне ответственности компании газовики ежегодно восстанавливают и ремонтируют около 50 памятников и мемориалов, — подчёркивает Алексей Завгороднев. — Эта братская могила не только дань великим подвигам. Это предупреждение о том, что мы обязаны беречь мир, помнить, что самое ценное на земле — спокойная и стабильная жизнь!».