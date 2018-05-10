Подработка в законе: как агрегаторы услуг помогут легализовать самозанятых россиян

На сегодняшний день в России порядка 15 млн самозанятых граждан, деятельность которых проходит в тени и фактически не облагается налогами. Это няни, репетиторы, сантехники, установщики окон и другие люди, работающие на себя.

Государство стремится вывести независимых работников в правовое поле, но эти попытки малоуспешны. Возможностью заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) с лета 2017 года воспользовались всего около тысячи человек из 146-миллионного населения России. Скептики называют проект легализации самозанятых утопичным, ведь, по их мнению, кроме государства это никому не нужно.

Однако на практике легализация самозанятых выгодна и государству, и бизнесу, и самим работникам. Более того, последние готовы платить налоги и перейти на безналичные расчеты.

Агрегаторы в тренде

Важными звеньями в системе преобразования рынка труда могут стать онлайн-агрегаторы, которые уже сегодня активно используются в качестве платформ для взаимодействия заказчиков и исполнителей. Uber, «Яндекс. Такси», Alibaba , Airbnb — список можно продолжать. Такие площадки фиксируют короткую цепочку посредников между заказчиком услуги и ее исполнителем, минимизируя цену за выполнение работ, а также активно противодействуют мошенникам и недобросовестным заказчикам. Система работы онлайн-агрегаторов построена таким образом, что мошенничеству крайне сложно пробиться сквозь предустановленные фильтры.

Монетизация таких сервисов сегодня происходит по большей части благодаря безналичному расчету между заказчиками услуг и сервис-провайдерами. Стоит отметить, что до тех пор, пока контроль транзакций отсутствует и взаиморасчет между пользователями происходит также и наличными, процесс монетизации для агрегаторов очень осложнен. Как только монетизация будет контролируема, как, например, у агрегаторов такси, где транзакции в большинстве случаев проходят по безналичному расчету, процесс упростится. В среднем, таксисты отдают комиссию сервису в размере 20-30% от заказа. Благодаря этому такие платформы, как Uber и «Яндекс. Такси», могут зарабатывать.

Агрегаторы становятся для людей площадками, на которых каждый может найти себе применение в соответствии с навыками и умениями. Самозанятые, зарабатывающие с помощью агрегаторов, понимают, что сами управляют своим будущим. Независимые работники проактивны в отношении происходящих изменений, постоянно повышают свою квалификацию, помогая экономике эволюционировать в режиме реального времени.

Людей, выполняющих заказы на онлайн-агрегаторах, можно уже сегодня назвать специалистами будущего. Они проходят жесткую систему верификации и отбора, постоянно поддерживают свой рейтинг, приобретают новые навыки, следят за появляющимися возможностями и отличаются высокой клиентоориентированностью. Для выработки таких качеств не требуются дорогостоящие тренинги: сам рынок (в виде количества заказов и суммы заработанных денег) показывает, каким нужно быть, чтобы быть успешным. А главным мотивационным фактором в данном случае выступает уровень дохода. Вместе с увеличением возможностей и вариантов подработки для населения будет возрастать и мотивация самозанятых для регистрации правового статуса.

Государство располагает возможностью максимально популяризовать онлайн-агрегаторы, обеспечить многократный рост объемов работ и услуг в экономике, параллельно решив комплекс своих задач. Одной из них является выведение из тени самозанятых работников и побуждение их к уплате налогов с полученных средств. Поэтому в сложившейся ситуации лучшим из всех имеющихся решений будет налаживание эффективного сотрудничества между государством и агрегаторами, имеющими схожие задачи.

Как введение налога поможет снизить цены

В идеальном мире онлайн-агрегаторы стремятся к созданию справедливой экосистемы, позволяющей людям чувствовать себя защищенными. Но многие вопросы сложно решать без поддержки государства, а вывести независимую рабочую силу из тени и вовсе невозможно в отрыве от государства. Это должен быть обоюдный процесс.

Например, чтобы у бизнеса появился стимул заказывать услуги на агрегаторах, а у исполнителей-самозанятых — возможность получать принципиально больше заказов, необходимо разрешить агрегаторам проводить расчеты между физическими или юридическими лицами и самозанятыми без ответственности налогового агента. На сегодняшний день при расчетах с независимыми работниками компания обязана удержать из общей суммы 43% для выплаты налогов и социальных взносов. Это требование законов убивает экономику заказа и не дает возможность самозанятым конкурировать с рабочими «серого рынка», где оплата производится преимущественно наличными.

Если убрать налогового агента при выплатах независимым работникам от компаний, то у заказчиков появится возможность сотрудничать с исполнителями минуя отчисления в размере 43%. Легальные самозанятые смогут сократить расценки, так как в стоимость уже не нужно будет включать 43%, предназначенные российскому бюджету. В дополнение к этому сформируется новый канал — налоги самозанятых. Данная группа по своим признакам ближе к предпринимателям, чем к наемным работникам. Поэтому для нее было бы логично ввести налог в пределах 6%, а оформление статуса самозанятого упростить настолько, чтобы его можно было получить, не отрываясь от мобильного телефона.

Еще одно преимущество, которое могут дать агрегаторы в роли финансовых посредников — прозрачная система безналичных платежей и простота контроля со стороны государства. С несколькими платформами работать проще и эффективнее, чем пытаться контролировать транзакции в пользу самозанятых со стороны десятков тысяч компаний рынка.

В итоге у бизнеса появится альтернативный канал заказов услуг, у самозанятых — больше работы, а государство получит прозрачную систему безналичных расчетов. Напомню, что сейчас с 15 млн самозанятых государство не получает ничего.

Можно ли сделать уплату налога удобной

Если компании начнут заказывать услуги на онлайн-платформах, это может стать новым источником роста для экономики. Компании Data Insight и Avito исследовали предпринимательский рынок услуг и оценили его в 5,5 трлн рублей, что эквивалентно 2,4 млрд заказов в год. И это далеко не предел. Для сравнения, в США объем аналогичного рынка составляет $500 млрд

Бизнес-интересы здесь очевидны. Если государство сегодня даст возможность технологическим агрегаторам проводить взаиморасчеты между юридическими и физлицами без функции налогового агента, эта цифра будет только расти.

Опрос пользователей сервисов-агрегаторов показал, что большинство людей не против того, чтобы платить налоги с дополнительных источников заработка. Но психологически им некомфортно начать отдавать в пользу государства процент от сегодняшнего дохода. Однако если в рамках новых правил заказы будут потоковыми, а ставка налога адекватной, исполнители готовы работать. В качестве бонуса они получают возможность официального подтверждения дохода для оформления кредита или визы.

Одновременно эффективно решается больная для государства проблема трудоустройства так называемых малозащищенных групп граждан: студентов, молодых мам, инвалидов, пенсионеров. Опыт онлайн-агрегаторов показывает, что это довольно активные в трудовом отношении категории населения, которые с помощью подобных сервисов можно вовлечь в общее экономическое производство. Традиционная социальная система не дает таким людям эту возможность.

Отдельный вопрос касается механизмов, с помощью которых государство будет стимулировать безналичные платежи и бороться с практикой наличных расчетов с самозанятыми. Самый простой способ — изъять из обращения крупные купюры. Несколько лет назад этот метод использовали в Индии , и местные власти остались довольны результатами.

Чего боятся власти

Речь идет о новой модели экономики. Понятно, что это некий прорыв, предполагающий отказ от старых подходов и укоренившихся фобий. Например, от страхов не наполнить социальные фонды и потерять прежние объемы налоговых платежей от бизнеса.

Однако, когда речь заходит о том, что государство может что-то недополучить, забывается тот факт, что оно уже недополучает. Санкции, кризис и ухудшение конъюнктуры традиционных рынков никуда не делись. Так почему бы в этих условиях не переключить внимание на новый сектор с большим потенциалом? Привлечь к платформенным интеграторам максимальное число компаний и исполнителей, прогнать через «белый» сервис внушительный объем транзакций, обеспечить поток налоговых поступлений, трудоустроить людей, дать рестарт экономике?

На уровне представителей власти очевидно понимание того, что старые способы наполнения социальных фондов и форматы трудоустройства населения не работают. В 2018 году необходимо менять систему, внедрять технологии, использовать возможности нового рынка. Глава минэкономразвития Максим Орешкин говорит о важности использования «машинного обучения», удаленной идентификации и онлайн-платформ. При этом складывается уникальная для страны ситуация, когда интересы активного населения, бизнеса и власти совпадают.

Новая модель экономики реализуется прямо сейчас и в мировых масштабах. Можно принять эти условия и активно их использовать с пользой для государства. Или до последнего закрывать глаза на действительное положение вещей.

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