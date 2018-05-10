На улице Косыгина заменили бортовой камень и дорожные люки

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Косыгина продолжаются. Там уже заменили бортовой камень и дорожные люки, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По словам заммэра, к ремонтным работам приступили в конце апреля. «В настоящее время специалисты укладывают верхний слой дорожного полотна», — рассказал Бирюков. Он также уточнил, что на улице Косыгина ранее заменили около 30 тысяч погонных метров бортового камня и отремонтировали люки.

Согласно проекту, пояснил заммэра, на участке обновят в общей сложности примерно 140 тысяч квадратных метров проезжей части и более 20 тысяч квадратных метров тротуара. При этом в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что протяженность участка, на котором проводятся ремонтные работы, составляет 4,5 километра. В связи с ремонтом, движение на улице Косыгина частично ограничено.