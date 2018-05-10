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На улице Косыгина в Москве проводят укладку дорожного полотна
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На улице Косыгина в Москве проводят укладку дорожного полотна 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
Работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия продолжаются на улице Косыгина в Москве на участке от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта, сейчас специалисты проводят укладку верхнего слоя дорожного полотна, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Работы на участке начались в конце апреля. В настоящее время специалисты укладывают верхний слой дорожного полотна. Ранее на объекте произвели замену почти 30 тысяч погонных метров бортового камня, а также отремонтировали объекты люкового хозяйства. Всего на улице Косыгина отремонтируют около 140 тысяч квадратных метров проезжей части, а также более 20 тысяч квадратных метров тротуара на территории прилегающей аллеи», — сказал Бирюков.
Он добавил, что протяженность объекта составляет 4,5 километра. Для устройства нового дорожного покрытия проезжей части требуется 23 тысячи тонн щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и 3,5 тысячи тонн песчаного асфальтобетона для устройства тротуара, которые были произведены на собственных заводах ГБУ «Автомобильные дороги». Все работы проводятся с частичным ограничением движения.
«Стоит отметить, что улица Косыгина относится к объектам, которые активно задействуют этим летом во время проведения первого в истории России чемпионата мира по футболу. Именно эта улица будет вести болельщиков к специально организованной фан-зоне на Воробьевых горах с установленными большими экранами для трансляции матчей мирового первенства», — отметил Бирюков.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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