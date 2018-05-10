В Кении раскопали стоянку, на которой люди жили почти 80 тысяч лет

Масштабную картину жизни в Восточной Африке долгое время — начиная со среднего палеолита и заканчивая железным веком — показывает исследование международной группы ученых во главе с директором Института человеческого развития Общества Макса Планка Николем Боивином (Nicole Boivin). Местные условия в Панга-я-Саиди (Panga ya Saidi) на территории современной Кении были исключительно стабильны, и люди оставались здесь даже в периоды, когда большая часть Африки оказывалась не слишком подходящей для жизни.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, исследователи пишут, что древнейшие каменные инструменты, найденные в Панга-я-Саиди, датируются 78 тысячами лет назад. Другие находки показывают, что около 67 тысяч лет назад происходил переход к более эффективным технологиям обработки камня. Судя по всему, этот процесс был постепенным, а не одномоментным, что противоречит некоторым взглядам на развитие человечества как на череду революционных нововведений.

Слева направо — образцы охры; бусины из раковин и скорлупы; костяной инструмент (на увеличенном фрагменте видны следы обработки) / ©Francesco D'Errico and Africa Pitarch

Отдельно авторы отмечают, что около 74 тысяч лет назад, когда взорвался индонезийский вулкан Тоба, стоянка оставалась населенной. Считается, что в ходе последовавшего за этим катастрофическим событием похолодания человечество оказалось на грани вымирания и выжили лишь считаные тысячи. Однако обитаемость Панга-я-Саиди указывает, что даже это испытание могло оказаться не таким уж суровым для молодого человечества — и уже к 60 тысячам лет назад численность населения стоянки начала быстро расти.

©Michael Petraglia

Впрочем, главное, на чем заостряют внимание ученые, — долгая и непрерывная жизнь людей в окрестностях Панга-я-Саиди и постепенное изменение их культуры. Около 65 тысяч лет назад здесь появляются первые бусины из скорлупы страусиных яиц и раковин моллюсков. В промежутке между 48 тысячами и 25 тысячами лет назад — артефакты с резьбой по кости. Стоянка находится в отдалении от побережья, и на ней не обнаруживают свидетельств активной хозяйственной эксплуатации морских ресурсов. Лишь поделки из раковин указывают на возможный обмен с жителями прибрежных «хайвеев», по которым проходили основные пути миграции и расселения.