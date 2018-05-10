Ещё
Ростовчанам не хватило туалетов во время праздничных мероприятий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовчанам не хватило туалетов во время праздничных мероприятий 

Деловое сообщество 17 минут назад
Жителям Ростова-на-Дону в ходе празднования Дня Победы вчера, 9 мая, не хватило общественных туалетов. Огромные многометровые очереди выстроились в немногочисленные из них в парке им. М. Горького, где до 16 часов проходили народные гуляния и выставка ретро-техники. Об этом очевидцы сообщают в популярном городском паблике «ВКонтакте». Безусловно, это омрачило настроение гуляющим.
Аналогичные очереди можно было увидеть в McDonald`s, расположенный в парке Революции у Театральной площади. И судя по сдержанным танцам, люди стояли отнюдь не за БигМагом.
Деловое сообщество: последние новости
Донские отели оштрафованы на 1,5 млн за завышение цен к ЧМ-2018 Можайские пруды своими силами расчищают ростовчане Центральные дороги Ростова 9 мая перекроют на целый день
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов963
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»237
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине728
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение