Ростовчанам не хватило туалетов во время праздничных мероприятий

Жителям Ростова-на-Дону в ходе празднования Дня Победы вчера, 9 мая, не хватило общественных туалетов. Огромные многометровые очереди выстроились в немногочисленные из них в парке им. М. Горького, где до 16 часов проходили народные гуляния и выставка ретро-техники. Об этом очевидцы сообщают в популярном городском паблике «ВКонтакте». Безусловно, это омрачило настроение гуляющим.

Аналогичные очереди можно было увидеть в McDonald`s, расположенный в парке Революции у Театральной площади. И судя по сдержанным танцам, люди стояли отнюдь не за БигМагом.