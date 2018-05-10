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Красноярским школьникам предлагают попробовать себя в роли губернатора
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Красноярским школьникам предлагают попробовать себя в роли губернатора 

РИА «ФедералПресс» 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Красноярского края проводит для школьников региона конкурс «Если бы я был губернатором — три моих первых указа». Участвовть в конкурсе могут ученики 8, 9 и 10 классов (в трех разных возрастных группах).
Цели конкурса — развитие у молодых людей активной жизненной и гражданской позиции, их творческих способностей и познаний в правовой сфере.
Первый этап конкурса завершится 16 мая. До этой даты (включительно) ребята должны будут представить эссе по теме конкурса. Второй этап продлится с 24 мая по 4 сентября. На этом этапе участники создают презентацию своих идей (это может быть фото— или видеопроект, все зависит от технических возможностей, которыми располагают участники).
Победителей жюри определит 5-6 сентября, награждение состоится 7-го. В каждой возрстной группе будет не менее трех лауреатов. Их наградят дипломами и ценными призами, а лучшие работы будут опубликованы в СМИ.
Оцениваться работы участников будут, в частности, по таким критериям, как оригинальность, информативность, логичность подачи информации, качество видеоряда, грамотность и другим.
Подробно узнать об условиях участия в конкурсе, организаторах и их контактах, требованиях к работам первого и второго этапаов можно здесь.
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