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Памятник водникам открыли в Ростове-на-Дону
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Памятник водникам открыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 24 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Памятник «Водникам Дона всех поколений, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Российского Отечества» открыли в Ростове-на-Дону.
Согласно информации из официальных источников, открытие памятника, который посвящен всем морякам, погибшим в борьбе за освобождение города Ростова-на-Дону, в том числе и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоялось накануне Дня Победы на Аллее Славы в сквере Седова.
В церемонии приняли участие представители местных властей, члены ассоциации «Водный транспорт Дона», Ростовского-на-Дону морского собрания, ветераны флота, преподаватели и курсанты Института водного транспорта.
Напомним, 8 мая в Азове открыли памятный знак «Город воинской доблести».
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