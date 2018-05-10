Памятник водникам открыли в Ростове-на-Дону

Памятник «Водникам Дона всех поколений, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Российского Отечества» открыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации из официальных источников, открытие памятника, который посвящен всем морякам, погибшим в борьбе за освобождение города Ростова-на-Дону, в том числе и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоялось накануне Дня Победы на Аллее Славы в сквере Седова.

В церемонии приняли участие представители местных властей, члены ассоциации «Водный транспорт Дона», Ростовского-на-Дону морского собрания, ветераны флота, преподаватели и курсанты Института водного транспорта.