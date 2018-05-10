Выдержит ли Кремль очередное испытание от США

Францией, Сейчас мы уже можем отбросить все надежды на то, что обещания, сделанные Трампом во время избирательной кампании — вывести вооруженные силы из Сирии , нормализовать отношения с Россией и перестать переводить рабочие места американцев в офшоры — никогда не станут политикой США . Нарушая слово, данное властями США, и выйдя из нераспространенческого ядерного соглашения с Ираном — соглашения, подписанного США, Соединенным королевством Германией , Россией, Китаем и Ираном, — президент Трамп продемонстрировал, что его режим находится полностью в руках сионистских поджигателей войны.

Это было и без того очевидно, но возобновленное стремление Америки вернуться на роль единственного лидера в мире на основе искусственно созданного конфликта с Ираном является доказательством того, что внешняя политика США находится в руках Израиля . Все, что вам надо делать, так это смотреть, как Ники Хэйли, посол США в ООН , пресмыкается у ног AIPАC*, смотреть, как госсекретарь Помпео пресмыкается у ног Нетаньяху, и смотреть, как по всему лицу агента неоконсерваторов и Израиля, советника президента США по национальной безопасности, Джона Болтона растекается ликование от осознания им того, что его план по разжиганию конфликта удался. На самом деле, все персонажи режима Трампа такие большие любители пресмыкаться у ног Израиля, что режим Трампа выглядит словно какое-то варварское племя, пресмыкающееся у ног Короля Королей.

Главные европейские вассалы Вашингтона сказали, что они будут придерживаться иранского соглашения. Посмотрим, смогут ли они противостоять его давлению и тем суммам денег, которые им подбросят за то, чтобы они передумали.

Это означает новое испытание для России. Смогут ли российские власти противостоять дестабилизации Ирана эффективнее, чем они противостояли дестабилизации Сирии? Сможет ли Россия набраться решимости защитить свой южный фланг?

Приходится только удивляться тому, научило ли, наконец, трамповское злонамеренное решение Путина, Лаврова и атлантических интеграционистов, которые так долго отрицали действительность, тому, что те соглашения, которые они с таким отчаянием хотят заключить с Вашингтоном, совершенно ничтожны уже до их заключения.

Проснется ли, наконец, Россия и прекратит порождать своей чрезвычайной нерешительностью все более и более опасные ситуации? Если Путин, встречая сопротивление, не будет вести себя решительно, то из-за него погибнем все мы.

Публикуется с разрешения автора.

*Американо-израильский комитет по общественным связям, АИКОС (англ. AmericanIsraelPublicAffairsCommittee, AIPAC) — американская общественная организация, целью которой является оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США. Занимает более консервативные позиции, чем её либеральный конкурент — J Street.