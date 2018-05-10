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Новая номинация появилась в конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
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Новая номинация появилась в конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем» 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Оргкомитет Международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о приеме заявок в новой номинации под названием «Городское место отдыха». Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Экспертный совет Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о начале приема заявок в новой, дополнительной профессиональной номинации: «Городское место отдыха». В ней будут оцениваться компактные ландшафтные решения для отдыха  цветники размером 3х4 метра со скамейками, лежаками, живыми цветами, кустарниками и деревьями, где москвичи смогут отдохнуть, почитать или пообщаться с друзьями», — рассказали в оргкомитете.
Там пояснили, что появление новой номинации связано с большим интересом к конкурсу со стороны профессионалов: десятки ландшафтных дизайнеров изъявили желание представить свои проекты на суд международных экспертов и московской публики.
Прием заявок в номинации «Городское место отдыха» уже открыт на официальном сайте конкурса «Цветочный джем» и продлится до 20 мая. При этом сам проект можно прислать позже  до 31 мая. В конце лета лучшие проекты конкурсантов украсят все округа Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО.
Второй Международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году он приурочен к празднованию Дня города.
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