Новая номинация появилась в конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем»

Оргкомитет Международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о приеме заявок в новой номинации под названием «Городское место отдыха». Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Экспертный совет Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» объявил о начале приема заявок в новой, дополнительной профессиональной номинации: «Городское место отдыха». В ней будут оцениваться компактные ландшафтные решения для отдыха  цветники размером 3х4 метра со скамейками, лежаками, живыми цветами, кустарниками и деревьями, где москвичи смогут отдохнуть, почитать или пообщаться с друзьями», — рассказали в оргкомитете.

Там пояснили, что появление новой номинации связано с большим интересом к конкурсу со стороны профессионалов: десятки ландшафтных дизайнеров изъявили желание представить свои проекты на суд международных экспертов и московской публики.

Прием заявок в номинации «Городское место отдыха» уже открыт на официальном сайте конкурса «Цветочный джем» и продлится до 20 мая. При этом сам проект можно прислать позже  до 31 мая. В конце лета лучшие проекты конкурсантов украсят все округа Москвы , включая ЗелАО и ТиНАО.

Второй Международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет в Москве с 30 августа по 9 сентября. В этом году он приурочен к празднованию Дня города.