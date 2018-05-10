В Зиме сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей местной жительницы 1937 года рождения

Сотрудники межмуниципального отдела МВД

России «Зиминский» проводят розыскные мероприятия по установлению

местонахождения без вести пропавшей Михайловской Марии Федоровны, 1937

года рождения.

С заявлением о розыске женщины обратились

ее родственники. Установлено, что жительница города Зима ушла из дома

утром 29 апреля. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Проводятся розыскные мероприятия.

На вид: 80-85 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. Коротко стриженные, телосложение среднее.

Одета: халат красного цвета в белый

горошек, кофта вязанная серого цвета, колготки черного цвета, тапочки

синего цвета, берет вязанный черного цвета в белый горошек.

Передвигается при помощи трости.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Михалковской Марии Федоровны, просят позвонить по телефонам: 8 (39514) 31935 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»),