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В Зиме сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей местной жительницы 1937 года рождения
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В Зиме сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей местной жительницы 1937 года рождения 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудники межмуниципального отдела МВД
России «Зиминский» проводят розыскные мероприятия по установлению
местонахождения без вести пропавшей Михайловской Марии Федоровны, 1937
года рождения.
С заявлением о розыске женщины обратились
ее родственники. Установлено, что жительница города Зима ушла из дома
утром 29 апреля. До настоящего времени ее местонахождение не  установлено.
Проводятся розыскные мероприятия.
На вид: 80-85 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза голубые, волосы седые. Коротко стриженные, телосложение среднее.
Одета: халат красного цвета в белый
горошек, кофта вязанная серого цвета, колготки черного цвета, тапочки
синего цвета, берет вязанный черного цвета в белый горошек.
Передвигается при помощи трости.
Граждан, что-либо знающих о  местонахождении Михалковской Марии Федоровны, просят позвонить по  телефонам: 8 (39514) 31935 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»),
8 (3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по  Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.
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