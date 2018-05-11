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Два грузовика столкнулись на трассе «Юг» в Советском районе
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Два грузовика столкнулись на трассе «Юг» в Советском районе 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая в 00:30 в Советском районе на 31 км автодороги «Юг».
Водитель на грузовике «КамАЗ» не увидел стоящий на проезжей части автомобиль «КамАЗ» в составе с полуприцепом-цистерной. Два тяжеловеса столкнулись.
В результате аварии пострадали четыре человека — это оба водителя и два пассажира (мужчины 1987 и 1989 годов рождения) из первого грузовика. Все они получили телесные повреждения
Всего за прошедшие сутки, по данным окружной ГИБДД, на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 4 человека получили различные травмы.
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