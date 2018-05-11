Два грузовика столкнулись на трассе «Юг» в Советском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая в 00:30 в Советском районе на 31 км автодороги «Юг».

Водитель на грузовике «КамАЗ» не увидел стоящий на проезжей части автомобиль «КамАЗ» в составе с полуприцепом-цистерной. Два тяжеловеса столкнулись.

В результате аварии пострадали четыре человека — это оба водителя и два пассажира (мужчины 1987 и 1989 годов рождения) из первого грузовика. Все они получили телесные повреждения

Всего за прошедшие сутки, по данным окружной ГИБДД, на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 4 человека получили различные травмы.