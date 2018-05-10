Смотрим на победную подсветку нижегородской телебашни

— Поскольку торжественная сдача новой подсветки телебашни ещё нескоро, мы продолжаем тестировать её. Мы хотим, чтобы она стала по-настоящему непохожей ни на одну другую телебашню, — написал директор филиала «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» Михаил Небольсин . — В 21–00 в течение часа до начала салюта, и в 22–30 — ещё на полчаса после него, мы запустим пятиминутный повторяющийся сценарий, конечно же, посвящённый нашему великому празднику — Дню Победы!

Нижегородцев, которые увидят новую подсветку, он попросил написать мнение в комментариях на Facebook.

— Необычно и красиво. Молодцы! — написал Максим Крохин.

Люди писали — очень красиво. И это правда так! — добавила Ольга Гартман.