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Смотрим на победную подсветку нижегородской телебашни
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Смотрим на победную подсветку нижегородской телебашни 

nn.ru 25 минут назад
Фото: nn.ru
— Поскольку торжественная сдача новой подсветки телебашни ещё нескоро, мы продолжаем тестировать её. Мы хотим, чтобы она стала по-настоящему непохожей ни на одну другую телебашню, — написал директор филиала «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» Михаил Небольсин. — В 21–00 в течение часа до начала салюта, и в 22–30 — ещё на полчаса после него, мы запустим пятиминутный повторяющийся сценарий, конечно же, посвящённый нашему великому празднику — Дню Победы!
Нижегородцев, которые увидят новую подсветку, он попросил написать мнение в комментариях на Facebook.
— Необычно и красиво. Молодцы! — написал Максим Крохин.
Люди писали — очень красиво. И это правда так! — добавила Ольга Гартман.
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