31-я гвардейская бригада ДШБ отмечает 20-летие

Ульяновск. 31-я гвардейская бригада ДШБ — преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана

31-я отдельная десантно-штурмовая бригада отмечает свое 20-летие. Это преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана в Ульяновск. Так что в эти дни «крылатая гвардия» Центрального военного округа отмечает сразу 2 юбилея.

За плечами самой боевой бригады российских ВДВ немало горячих точек. В честь своего праздника ульяновские десантники устроили показательное выступление: захват лагеря террористов, освобождение заложников, штурм здания и эффектное исчезновение в дымах.