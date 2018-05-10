31-я гвардейская бригада ДШБ отмечает 20-летие 

31-я гвардейская бригада ДШБ — преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана в Ульяновск.
31-я отдельная десантно-штурмовая бригада отмечает свое 20-летие. Это преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана в Ульяновск. Так что в эти дни «крылатая гвардия» Центрального военного округа отмечает сразу 2 юбилея.
За плечами самой боевой бригады российских ВДВ немало горячих точек. В честь своего праздника ульяновские десантники устроили показательное выступление: захват лагеря террористов, освобождение заложников, штурм здания и эффектное исчезновение в дымах.
Свою историю 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ведет со времен Великой Отечественной войны, когда в 1945 году была создана 104-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Формирование принимало участие в освобождении Венгрии. После распада СССР 104-ая воздушно-десантная дивизия передислоцировалась в Ульяновск, где в 1998 году подразделение было реорганизовано в 31-ую бригаду ВДВ.