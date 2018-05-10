Ещё
31-я гвардейская бригада ДШБ отмечает 20-летие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

31-я гвардейская бригада ДШБ отмечает 20-летие 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
31-я гвардейская бригада ДШБ — преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана в Ульяновск.
31-я отдельная десантно-штурмовая бригада отмечает свое 20-летие. Это преемница 104-й дивизии ВДВ, которую четверть века назад передислоцировали из Азербайджана в Ульяновск. Так что в эти дни «крылатая гвардия» Центрального военного округа отмечает сразу 2 юбилея.
За плечами самой боевой бригады российских ВДВ немало горячих точек. В честь своего праздника ульяновские десантники устроили показательное выступление: захват лагеря террористов, освобождение заложников, штурм здания и эффектное исчезновение в дымах.
Свою историю 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ведет со времен Великой Отечественной войны, когда в 1945 году была создана 104-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Формирование принимало участие в освобождении Венгрии. После распада СССР 104-ая воздушно-десантная дивизия передислоцировалась в Ульяновск, где в 1998 году подразделение было реорганизовано в 31-ую бригаду ВДВ.
ТК «Звезда»: последние новости
ВВС Израиля атаковали десятки иранских целей в Сирии Генсек ООН отметил вклад народов СССР в победу над фашизмом В Госдепе прокомментировали сообщения об обстреле позиций Израиля на Голанских высотах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов963
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»237
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине728
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение