Закрыться от санкций

Investing.com — Минэкономразвития опубликовало законопроект, в котором предлагает правительству определять случаи закрытия российскими компаниями корпоративной информации, сообщают «Ведомости»

Поправки расширяют вступившие в силу в конце декабря изменения в законе «Об акционерных обществах», позволяющие компаниям в ряде случаев не раскрывать информацию о крупных сделках. Позже правительство уточнило, что это касается сделок по выполнению оборонного заказа.

Если новый закон вступит в силу, правительство сможет произвольно не только определять раскрываемую публичными обществами информацию, но и ограничивать доступ к сведениям об участниках и директорах обществ в ЕГРЮЛ, отмечает издание.

«Понятно, что большого эффекта не будет — ЕГРЮЛ не единственный источник информации, если его нет — будут искать другие источники. Кто захочет, тот найдет. Но как в таких случаях делать due diligence при сделках? Ведь выписки из ЕГРЮЛ — первое требование при любом контракте. Если их нет — структурирование сделок будет затруднено, можно попробовать заменить эти сведения заверениями и гарантиями, но это сложно и, главное, это не та информация, которая должна быть засекречена. Впрочем, те, кто скрывает эту информацию, в любом случае вряд ли привлекут инвесторов. Сложно ожидать всплеска интереса к тем, кто скрывает данные. И просто жаль: долго стремились к прозрачности, теперь скатываемся обратно», — считает старший партнер CMS Леонид Зубарев.