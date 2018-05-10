Закрыться от санкций 

Investing.com — Минэкономразвития опубликовало законопроект, в котором предлагает правительству определять случаи закрытия российскими компаниями корпоративной информации, сообщают «Ведомости».
Поправки расширяют вступившие в силу в конце декабря изменения в законе «Об акционерных обществах», позволяющие компаниям в ряде случаев не раскрывать информацию о крупных сделках. Позже правительство уточнило, что это касается сделок по выполнению оборонного заказа.
В начале апреля минфин США ввел новые санкции против ряда россиян и их компаний, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, запрещающие вести дела с ними и их компаниями под угрозой попадания под такие же санкции.
Если новый закон вступит в силу, правительство сможет произвольно не только определять раскрываемую публичными обществами информацию, но и ограничивать доступ к сведениям об участниках и директорах обществ в ЕГРЮЛ, отмечает издание.
«Понятно, что большого эффекта не будет — ЕГРЮЛ не единственный источник информации, если его нет — будут искать другие источники. Кто захочет, тот найдет. Но как в таких случаях делать due diligence при сделках? Ведь выписки из ЕГРЮЛ — первое требование при любом контракте. Если их нет — структурирование сделок будет затруднено, можно попробовать заменить эти сведения заверениями и гарантиями, но это сложно и, главное, это не та информация, которая должна быть засекречена. Впрочем, те, кто скрывает эту информацию, в любом случае вряд ли привлекут инвесторов. Сложно ожидать всплеска интереса к тем, кто скрывает данные. И просто жаль: долго стремились к прозрачности, теперь скатываемся обратно», — считает старший партнер CMS Леонид Зубарев.
«Это крайне негативное событие. И сейчас есть масса способов скрыть сведения о деятельности, но за последние четыре-пять лет миноритарии получили некоторые права, когда публичные компании отказывали в раскрытии информации, ссылаясь на коммерческую тайну и проигрывали суды. Если сейчас будут точечные решения о закрытии информации, то инвесторы будут отворачиваться от таких компаний. Понятно, когда это делается ради высшей цели — интересов всей страны. Но просто ради нужд отдельных граждан — это не годится. Получается, весь бизнес призывают и даже принуждают к открытости и достоверности информации, а для лидеров экономики вводятся исключения», — согласен партнер BMS Law Firm Денис Фролов.