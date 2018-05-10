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Reuters: Дерипаска из-за санкций вернул три арендованных самолета
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Reuters: Дерипаска из-за санкций вернул три арендованных самолета 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Олег Дерипаска вернул владельцам три арендованных частных самолета. Причиной стали санкции США, сообщает Reuters.
Речь идет о трех самолетах Gulfstream G550. Директор компании Freestream Алиреза Иттихадиех рассказал агентству, что самолеты принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen. По его словам, контролируемые Дерипаской фирмы взяли лайнеры в аренду через частную компанию.
Иттихадиех добавил, что самолеты использовало «высшее руководство, включая самого Дерипаску».
"Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор аренды в рамках санкций", — сказал директор Freestream, не уточнив, какие именно санкционные требования действуют в этом случае.
По данным Reuters, два самолета Gulfstream G550 выставлены на продажу по цене $29,95 млн каждый. Цена третьего самолета не указана.
Агентство делает вывод, что возврат самолетов показывает, как санкции США ударили по бизнесу Дерипаски.
Представитель "Русала" заявил агентству, что компания отказывается от комментариев. Представитель Credit Suisse в Швейцарии отказался комментировать вопрос о самолетах. В Raiffeisen сообщили, что не могут отвечать на вопросы, поскольку в Австрии выходной.
Ранее минфин США продлил срок продажи активов En+, «Русала» и ГАЗ.
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