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Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных частных самолета из-за санкций США — СМИ
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Дерипаска вынужден был вернуть три арендованных частных самолета из-за санкций США — СМИ 

Прайм 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска был вынужден вернуть три арендованных частных самолета представительского класса Gulfstream, поскольку больше не может ими пользоваться из-за санкций США, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на компанию, нанятую владельцами воздушных судов для их продажи.
Как сообщил агентству директор компании Freestream Алирез Иттихадьех (Alireza Ittihadieh), самолеты принадлежали банкам Credit Suisse и Raiffeisen, а затем через частную фирму были отданы в аренду компаниям, подконтрольным Дерипаске. По словам Иттихадьеха, самолеты использовал сам Дерипаска и высшее руководство его компаний.
Речь идет о самолетах Gulfstream G550, которые пользуются популярностью у бизнесменов из-за большой дальности полета и роскошного салона.
"Он (Дерипаска — ред.) должен вернуть самолеты по условиям санкций США", — добавил Иттихадьех.
Представитель Credit Suisse отказался комментировать ситуацию с самолетами, но добавил, что банк работает с международными регулирующими органами везде, где ведет бизнес, и обеспечивает соблюдение санкций. «Это включает соблюдение последних санкций, касающихся России», — сказал он. В Raiffeisen сказали, что не дают комментариев о клиентах из-за закона о банковской тайне.
Как добавляет Рейтер, теперь самолеты выставлены на продажу, начальная цена двух из них составляет 29,95 миллиона долларов за каждый. Цена третьего самолета не указана.
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